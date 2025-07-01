الاحتلال يجبر عائلةً مقدسيَّة على هدم منزلها ذاتيًا

أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المواطن محمود برقان على هدم منزل عائلته قسريًا، في حي وادي ياصول ببلدة سلوان.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنَّ مساحة المنزل تبلغ 100 متر مربع، ويقطن به 7 أفراد، وهو مقام منذ 5 سنوات.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.

المصدر / وكالات