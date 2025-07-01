الصِّحَّة: تسجيل 337 إصابة بالتهاب السحايا في غزَّة بينها 259 حالة فيروسية

أعلن مدير وزارة الصحة في غزة د. منير البرش، اليوم الثلاثاء، تسجيل 337 إصابة بالتهاب السحايا في قطاع غزة، موضحًا أن من بينها 259 حالة ناجمة عن فيروسات.

وأشار البرش في تصريحات صحفية، إلى خطورة الوضع الصحي في ظل تدهور البنية الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج هذه الحالات، ما يزيد من التحديات التي تواجهها المستشفيات في القطاع المحاصر.

ومن جهته، أكد رئيس قسم الأطفال في مستشفى "النصر الرنتيسي" للأطفال بغزة، د. راغب ورش أغا، أن المستشفى سجل مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا، محذرًا من تصاعد انتشاره في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي والظروف المعيشية الكارثية.

وأضاف أغا: "نشهد زيادة يومية في عدد الإصابات وسط عجز كبير في توفير المياه النظيفة ومستلزمات النظافة، ما يعزز من فرص تفشي الأوبئة، خصوصًا داخل مراكز الإيواء المكتظة والتي تفتقر لأدنى شروط الصحة العامة".

ودعت وزارة الصحة، ومعها الطواقم الطبية، المنظمات الدولية والإنسانية إلى تحرك عاجل لتوفير المياه الصالحة للشرب، والأدوية والمضادات الحيوية، ودعم وحدات الكشف والعزل في محاولة لاحتواء انتشار المرض قبل خروجه عن السيطرة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الوضع الصحي ضمن الإمكانيات المتاحة، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التدهور الصحي الحاد، ومطالبة بتدخل فوري أمام ما وصفته بـ"الكارثة الصحية والإنسانية" في قطاع غزة.

وبدوره، قال مدير مستشفى الشفاء، د. محمد أبو سلمية، إن الوضع الصحي بلغ مرحلة كارثية، مشيرًا إلى أن الأطفال باتوا ضحايا للموت بكل أشكاله: قصفًا، جوعًا، ومرضًا.

وأوضح أبو سلمية أن أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا جراء القصف، و67 طفلًا بسبب الجوع، فيما يعاني نحو 17 ألفًا من سوء تغذية حاد، و70 ألفًا بدرجات متفاوتة، مما يجعل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة.

وأكد أبو سلمية أن التهاب السحايا ينتشر بشكل متسارع بين الأطفال، والمستشفيات عاجزة عن احتواء الوضع في ظل الاكتظاظ ونقص الأدوية.

وقال: "المرض قاتل؛ يصيب خلايا الدماغ، وإذا لم يُعالج بسرعة يسبب إعاقات دائمة أو الوفاة".

وأضاف: "سوء التغذية ليس حالة طارئة، بل عامل تدمير بطيء لجيل كامل؛ يتسبب في اضطرابات بالنمو الجسدي والعقلي، وضعف في المناعة، ويفتح الباب لأمراض نفسية وسلوكية مثل التوحد والعدوانية والانعزال".

وأشار إلى أن الكارثة تطال حتى الرضع، حيث تعاني الأمهات من سوء تغذية حاد يمنعهن من الإرضاع الطبيعي، في ظل انعدام الحليب الصناعي. وأضاف: "لدينا 50 ألف أم مصابة بفقر دم شديد وسوء تغذية، و65% منهن غير قادرات على إرضاع أطفالهن".

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع يعني أن آلاف الأطفال سيحملون في أجسادهم وعقولهم آثار إبادة بطيئة لا تقل خطرًا عن القصف.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



المصدر / فلسطين أون لاين