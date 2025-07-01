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ليبرمان يهاجم أداء الحكومة تجاه غزة.. "لا وقت لدينا للخلافات"

01 يوليو 2025 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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ليبرمان يهاجم أداء الحكومة تجاه غزة.. "لا وقت لدينا للخلافات"
ترجمة عبد الله الزطمة

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أداء الحكومة "الإسرائيلية" في إدارة الحرب على قطاع غزة، داعيًا إلى تغيير استراتيجي في مواجهة التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها إيران، ومؤكدًا استعداده للتنازل عن رئاسة الوزراء لصالح وحدة المعسكر المعارض.

ووفق ما نشر موقع "القناة 7"، اليوم الثلاثاء، فقد وجّه ليبرمان انتقادات حادة للحكومة الحالية، معتبرًا أن العملية العسكرية فقدت فعاليتها.

وقال: "رئيس الأركان إيال زامير يقول إن العملية استنفدت طاقتها، والولايات المتحدة تضغط لإنهائها. علينا إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ومغادرة غزة، وعلينا أن نتعامل مع القطاع كما نتعامل مع جنوب لبنان".

وحول التهديد الإيراني، أطلق ليبرمان تحذيرًا صريحًا، مشيرًا إلى تصعيد خطير في سياسات طهران.

وقال: "إيران علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستأنف برنامجها النووي وتخطط لشراء وإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي. القيادة الإيرانية تركز على هدف واحد: حرب انتقامية وتدمير (إسرائيل)".

واختتم بالقول: "لا وقت لدينا للخلافات بين وزارتي الحرب والمالية. ما نحتاجه الآن هو بناء قوة صاروخية إسرائيلية حقيقية، تكون قادرة على الردع في مواجهة التهديدات المتعاظمة".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #هجوم حكومة الاحتلال

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