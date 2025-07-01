الأونروا: النَّازحون يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام والآلية "الإسرائيلية الأمريكية" للمُساعدات ما هي إلَّا حقلٌ للموت

حذَّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، من استمرار مقتل المدنيين في غزة أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وأكدت الأونروا في تصريحات صحفية، أنَّ الأمم المتحدة بما في ذلك وكالتها، هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى السكان المحتاجين.

وانتقدت الوكالة الآلية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، ووصفتها بأنها تحولت إلى "حقل للموت"، حيث تعرض المدنيون المستضعفون للاستهداف وسقوط الضحايا أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات.

ومن جهته، قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة، إن "ما لا يقل عن 500 شهيد سقطوا خلال محاولاتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية"، مؤكدًا أن "الاحتلال يستخدم المدفعية والرصاص الحي لتفريق المدنيين في مراكز التوزيع، ومن ينجو منهم يتم قنصه بشكل مباشر".

وأوضح البرش أن غالبية الإصابات التي استقبلتها المستشفيات تتركز في منطقتي الرأس والصدر، وهو ما وصفه بـ"استهداف متعمّد يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مستويات كارثية لم يشهدها منذ بدء الحرب.

ويُشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في ظل أزمة غذائية متصاعدة، حيث حذّرت منظمات إنسانية دولية من أن مئات آلاف الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة، خاصة في شمال القطاع، حيث تمنع قوات الاحتلال مرور الإمدادات بشكل منتظم، وتُعرقل عمليات توزيعها، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ويوم الخميس، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ "إسرائيل" تفعل كل ما بوسعها لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في قطاع غزة، وتعمل على إحباط أي مبادرات محلية في هذا الشأن.

وقال الأورومتوسطي، إنه "بعد ساعات قليلة من نجاح مبادرة محلية في تأمين وصول شاحنات مساعدات إلى مستودعات بعض المنظمات الإغاثية في مدينة غزة، قررت "إسرائيل" منع إدخال المساعدات إلى شمالي القطاع".

وأوضح، أنَّ الادعاء الإسرائيلي المكرر وغير الصحيح بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة تسرق المساعدات يأتي لتبرير منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.

وأضاف، أنّ "منظمة "أنيرا"، وهي منظمة إغاثة دولية تعمل في غزة، أكدت وصول المساعدات بسلام إلى مستودعاتها داخل القطاع".

وأشار الأورومتوسطي إلى أنَّ "إسرائيل" لا تقدم أي أدلة موضوعية على مزاعمها بسرقة الفصائل للمساعدات، وتتذرع بذلك لصرف الانتباه عن الاستخدام المتعمد للتجويع كسلاح حرب.

وتابع "‏أكثر من نصف سكان غزة يواجهون حاليًا أزمة جوع كارثية، وخلال شهر مايو وحده، أُدخل أكثر من 5,000 طفل للمستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد".

وطالب المجتمع الدولي برفض مزاعم "إسرائيل" بشأن سرقة المساعدات والتي فنّدتها مرارًا وكالات الإغاثة.

وشدد المرصد الحقوقي على أنَّ جميع الكيانات ذات العلاقة يجب أن تضغط على "إسرائيل" للسماح بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا قيود أو شروط.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين