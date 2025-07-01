التهاب السحايا يفتك بأطفال غزة.. كارثة صحية تتفاقم وسط الحصار وغياب العلاج

غزة/ محمد الأيوبي

بينما يواجه قطاع غزة حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا، تتكشف مآسٍ صحية جديدة تتجاوز مشاهد القصف والدمار، لتضرب عمق الجسد الفلسطيني المنهك من الجوع والأوبئة وانهيار النظام الصحي.

دقت جهات صحية ناقوس الخطر محذرة من تفشي التهاب السحايا (الحمى الشوكية) بين الأطفال، وسط عجز شبه تام عن التشخيص والعلاج بفعل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

انتشار المرض

كشف المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، د. إياد الجبري، عن تسجيل 39 إصابة مؤكدة بالتهاب السحايا في مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى حالات أخرى بمستشفيات وسط القطاع، مؤكدًا أن هذه الأعداد هي الأعلى منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وأوضح الجبري لـ"فلسطين أون لاين" أن المستشفيات عاجزة عن عزل المصابين، إذ يتشاركون الغرف ذاتها، ما يزيد من معدلات العدوى، خاصة في ظل الاكتظاظ، وسوء التغذية، وانعدام النظافة.

وأضاف: "الأعراض تبدأ بارتفاع حاد في الحرارة وتصلب الرقبة، ثم طفح جلدي واضطراب في الوعي، وقد تؤدي إلى الوفاة أو تلف دائم في الجهاز العصبي"، لافتًا إلى أن العلاج يتطلب مضادات حيوية وريدية لمدة لا تقل عن عشرة أيام، وهو ما يفوق قدرات المستشفيات حاليًا.

من جانبه، أكد المدير العام في وزارة الصحة بغزة، د. منير البرش، أن ما يحدث "محاولة ممنهجة لنشر الأوبئة في القطاع"، محذرًا من أن الاحتلال يدفع نحو انفجار صحي شامل عبر منع الأدوية واللقاحات، وانتشار أمراض مثل التهاب السحايا، الإسهال الحاد، والأمراض المنقولة بالمياه، في وقت يعاني فيه 90% من السكان من انعدام الأمن المائي.

وضع كارثي للأطفال

بدوره، قال مدير مستشفى الشفاء، د. محمد أبو سلمية، إن الوضع الصحي بلغ مرحلة كارثية، مشيرًا إلى أن الأطفال باتوا ضحايا للموت بكل أشكاله: قصفًا، جوعًا، ومرضًا.

وأوضح أن أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا جراء القصف، و67 طفلًا بسبب الجوع، فيما يعاني نحو 17 ألفًا من سوء تغذية حاد، و70 ألفًا بدرجات متفاوتة، مما يجعل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة.

وأكد أبو سلمية أن التهاب السحايا ينتشر بشكل متسارع بين الأطفال، والمستشفيات عاجزة عن احتواء الوضع في ظل الاكتظاظ ونقص الأدوية. وقال: "المرض قاتل؛ يصيب خلايا الدماغ، وإذا لم يُعالج بسرعة يسبب إعاقات دائمة أو الوفاة".

وأضاف: "سوء التغذية ليس حالة طارئة، بل عامل تدمير بطيء لجيل كامل؛ يتسبب في اضطرابات بالنمو الجسدي والعقلي، وضعف في المناعة، ويفتح الباب لأمراض نفسية وسلوكية مثل التوحد والعدوانية والانعزال".

وأشار إلى أن الكارثة تطال حتى الرضع، حيث تعاني الأمهات من سوء تغذية حاد يمنعهن من الإرضاع الطبيعي، في ظل انعدام الحليب الصناعي. وأضاف: "لدينا 50 ألف أم مصابة بفقر دم شديد وسوء تغذية، و65% منهن غير قادرات على إرضاع أطفالهن".

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع يعني أن آلاف الأطفال سيحملون في أجسادهم وعقولهم آثار إبادة بطيئة لا تقل خطرًا عن القصف.

انهيار صحي شامل

وتواجه المستشفيات والمراكز الصحية في غزة انهيارًا وظيفيًا كاملًا بسبب الحصار واستهداف المنشآت الطبية، ما أدى إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب (إسرائيل) بدعم أمريكي إبادة جماعية شاملة في قطاع غزة، تشمل القتل، التجويع، التدمير، والتهجير، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلفت الحرب أكثر من 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، و11 ألف مفقود، فضلًا عن مجاعة كارثية وأوضاع إنسانية غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين