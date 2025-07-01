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"طالت أسرى مُحرَّرين".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

01 يوليو 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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"طالت أسرى مُحرَّرين".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 45 مواطنًا على الأقل، بينهم أسرى محررون وطفل.

في الخليل، اعتُقل 11 مواطنًا من بينهم ثمانية من مخيم الفوار، حيث تعرض بعض المعتقلين للضرب المبرح والتنكيل. كما اعتُقل مواطنان من بيت أمر، وآخران من حلحول ويطا.

وفي نابلس، طالت الاعتقالات أسرى محررين وشبانًا من مخيمي عسكر، وتل، وبيتا، وعصيرة القبلية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة المزرعة الغربية، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في طولكرم واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم مُسن يبلغ من العمر 62 عامًا.

وفي قلقيلية، اعتُقل مواطنان من قرية باقة الحطب بعد مداهمة منازلهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، فيما شهدت عدة مناطق نصب حواجز وعرقلة لحركة المواطنين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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