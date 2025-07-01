مجمع الشِّفاء الطبي يعلن عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، توقُّف مجمع الشفاء الطبي عن خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، من المجمع، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أنَّ الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات.

وقالت، إنَّ "وزارة الصحة تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به".

وجدَّدت وزارة الصحة مناشدتها لكافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.

وأمس الاثنين، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة الانهيار الكامل، في ظل المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار استهداف المدنيين.

وأوضح الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية، أن المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الضحايا، مشيرًا إلى أن غالبية المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى "الباقة" غرب غزة، في حالة حرجة، في حين نضطر إلى المفاضلة بين الجرحى بسبب العجز الكامل في القدرات.

وأكد، أن جميع المستلزمات الطبية الأساسية نفدت، وأن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية على وشك النفاد الليلة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، وهي منهكة تمامًا بسبب الضغط المستمر وانعدام الموارد، لافتًا إلى أن تصعيد الاحتلال خلال الأيام الأخيرة فاقم من الضغط على المنظومة الصحية المنهارة أصلًا.

وختم بالتحذير من أن الاستمرار في هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري.

ودخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 634 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين