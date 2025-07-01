شهيدان برصاص الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

ارتقى شهيدان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس، مشيرةً إلى أنه استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة، وسط المدينة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في شارع ركب وسط المدينة، وفي حي عين مصباح، وقامت بتخريب محتوياتها، وأجرت تحقيقياً ميدانياً مع عدد من الشبان.

وفي الخليل، استُشهد الشاب سامر بسام الزغارنة، من بلدة الرماضين جنوب مدينة الخليل، عقب إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال المتمركزين على معبر الظاهرية العسكري (ميتار) جنوب المحافظة، قرب جدار الفصل العنصري.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.

وشهدت المدينة أيضا حملة مداهمات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل في شارع ركب وحي عين مصباح، وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات طالت عدة مناطق في جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصعيد عسكري ملحوظ في مدن وبلدات شمال الضفة، خاصة في طُولكرم، جنين، ومخيمات اللاجئين.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال في بلدة نزلة عيسى قرب طولكرم، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر أنه أصيب بعيار ناري في القدم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، ونُقل إلى المستشفى بحالة مستقرة.

المصدر / وكالات