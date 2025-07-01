فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"نزوح على الأرصفة".. عائلات غزة تكابد مرارة "التشرد الجديد"

رجل الظل في غزة.. أبو عمر السوري يترجل بعد عقود من صناعة المقاتلين

الطيبة.. غضب شعبي بعد تصوير مسلسل إسرائيلي داخل مسجد

مجمع الشِّفاء الطبي يعلن عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود

يومٌ دامٍ في غزَّة ومجازر متواصلة بحقِّ المُجوَّعين.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 634

شهيدان برصاص الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

ضابط "إسرائيليّ" سابق: حماس متماسكة و (إسرائيل) أمام خيارين بغزَّة

اعتياد الإبادة والتطبُّع مع المذلة

حماس: مجازر الاحتلال في غزَّة عمليَّات تطهير عرقيّ أمام أعين العالم

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري بمجازر الاحتلال ضد المُجوعين بغزة

بالصور شهيدان برصاص الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

01 يوليو 2025 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
...
شهيدان برصاص الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

ارتقى شهيدان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس، مشيرةً إلى أنه استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة، وسط المدينة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في شارع ركب وسط المدينة، وفي حي عين مصباح، وقامت بتخريب محتوياتها، وأجرت تحقيقياً ميدانياً مع عدد من الشبان.

أمجد.png

وفي الخليل،  استُشهد الشاب سامر بسام الزغارنة، من بلدة الرماضين جنوب مدينة الخليل، عقب إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال المتمركزين على معبر الظاهرية العسكري (ميتار) جنوب المحافظة، قرب جدار الفصل العنصري.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

سامر.png

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.

وشهدت المدينة أيضا حملة مداهمات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل في شارع ركب وحي عين مصباح، وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات طالت عدة مناطق في جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصعيد عسكري ملحوظ في مدن وبلدات شمال الضفة، خاصة في طُولكرم، جنين، ومخيمات اللاجئين.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال في بلدة نزلة عيسى قرب طولكرم، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر أنه أصيب بعيار ناري في القدم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، ونُقل إلى المستشفى بحالة مستقرة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة