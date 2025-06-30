سرايا القدس تعلن سلسلة عمليَّات نوعيَّة أوقعت جنودًا قتلى في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع كتائب القسام، أدت إلى تدمير دبابة ميركافا وجرافة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في بيان عبر "تلغرام" أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة بعبوة جانبية من نوع "ثاقب"، ما أدى إلى تدميرها، فيما دُمرت جرافة عسكرية من طراز (D9) بعبوة برميلية شديدة الانفجار في نفس المنطقة.

وفي بيان منفصل، أكدت سرايا القدس أنها نفذت عملية مركبة في وسط القطاع أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل، وذلك بعد استهداف دبابة وجيب عسكري والاشتباك مع وحدة النجدة الإسرائيلية في موقع العملية.

وكانت السرايا قد بثّت مقاطع توثيقية لمحاكاة العملية، التي نُفذت تحت اسم "عملية الشهيد القائد نور الدين البيطاوي"، شرقي حي الشجاعية في غزة، بتاريخ 10 مايو/أيار الماضي.

في المقابل، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف العمليات العسكرية في غزة يوم 18 مارس/آذار، بينهم 21 جندياً قُتلوا بانفجار عبوات ناسفة. كما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن 20 جنديًا قُتلوا خلال يونيو الجاري فقط.

ويوم أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من كتيبة الهندسة القتالية 601، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة جباليا.

وارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة إلى 438 جنديًا وضابطًا، وفق بيانات رسمية إسرائيلية، في وقت تستمر فيه العمليات في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع وسط خسائر ميدانية متزايدة.

وعقب سلسلة من الكمائن التي أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في غزة، قال المحلل "الإسرائيلي" آفي أشكنازي، إنَّ قادة الجيش الكبار فشلوا فشلًا خطيرًا في بناء قوة جزء من القوات البرية، مضيفًا "لقد أهمل الجيش قدرة التزود بالمعدات للوحدات التي تقف الآن في مقدمة القتال".

وتابع، "الاستنزاف غير المعقول لمقاتلي الجيش الإسرائيلي في غزة في حرب لا تنتهي، يحوّل الحدث إلى مأساة يجب أن تهزّ الجمهور".

وشدد على أن جيش الاحتلال في ورطة شديدة في غزة، "نحن في فشل عسكري وسياسي متواصل"، مؤكدًا أنه بعد 633 يومًا، حان الوقت للاعتراف بأن وضع "الجيش الإسرائيلي" في هذه الحرب صعب.. بل صعب جدا.

وأشار المحلل العسكري إلى أنّه في الجيش يدركون أن الإنهاك الذي يعاني منه الجنود هائل، هذا الإنهاك يؤدي إلى الكثير من الأمور السلبية.

وأكمل "بالإضافة إلى الإنهاك الشديد للجنود، هناك أيضا استنزاف للمعدات العسكرية من الدبابات، وناقلات الجنود المدرعة، إلى الطائرات وغيرها".

وقالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين