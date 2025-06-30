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مدير مجمَّع الشِّفاء: الوضع الصِّحِّيُّ في غزَّة خرج عن السَّيطرة بالكامل

30 يونيو 2025 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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مدير مجمَّع الشِّفاء: الوضع الصِّحِّيُّ في غزَّة خرج عن السَّيطرة بالكامل
غزة/ فلسطين أون لاين

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة الانهيار الكامل، في ظل المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار استهداف المدنيين.

وأوضح الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية، أن المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الضحايا، مشيرًا إلى أن غالبية المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى "الباقة" غرب غزة، في حالة حرجة، في حين نضطر إلى المفاضلة بين الجرحى بسبب العجز الكامل في القدرات.

وأكد مدير المجمع أن جميع المستلزمات الطبية الأساسية نفدت، وأن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية على وشك النفاد الليلة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، وهي منهكة تمامًا بسبب الضغط المستمر وانعدام الموارد، لافتًا إلى أن تصعيد الاحتلال خلال الأيام الأخيرة فاقم من الضغط على المنظومة الصحية المنهارة أصلًا.

وختم بالتحذير من أن الاستمرار في هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري.

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#غزة

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