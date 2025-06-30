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استشهاد أسير فلسطينيّ بمستشفى "سوروكا" الإسرائيليِّ

30 يونيو 2025 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
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استشهاد أسير فلسطينيّ بمستشفى "سوروكا" الإسرائيليِّ
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم الاثنين، استشهاد المعتقل الإداري لؤي نصر الله (22 عاما) من مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية) في مستشفى "سوروكا" وذلك بعد نقله من سجن النقب الإسرائيلي.

وأوضحتا أن الشهيد نصر الله اعتُقل منذ 24 مارس/آذار 2024 إداريا، ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الجرائم المنظمة وغير المسبوقة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع.

وأشار البيان إلى أن استشهاد نصر الله يرفع عدد شهداء الأسرى منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 73 شهيدا، وبلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 حتى اليوم 310 شهيدا

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة وما يزيد على 440 طفلا و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفان و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين.

ويعاني هؤلاء الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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#الضفة #أسرى

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