حماس: مجازر الاحتلال في غزَّة عمليَّات تطهير عرقيّ أمام أعين العالم

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال يصعِّد قصفه الوحشي على كافة مناطق قطاع غزة، خصوصاً مدينة غزة، التي تشهد غارات جوية مكثفة تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في شرقها وغربها.

وأشارت "حماس"، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إلى الغارة الجوّية التي نفّذتها طائرات جيش الاحتلال المجرم، استهدفت مواطنين أبرياء تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء.

وأضافت: "كما تتركّز غارات الاحتلال الإرهابي في مدينة غزة على مستودعات توزيع المساعدات الشحيحة، وخيام النازحين، وتجمّعات المواطنين حول مراكز توزيع الطعام، فيما تتواصل عمليات تدمير المربعات والأحياء السكنية خصوصاً شرق ووسط المدينة".

وأوضحت أن ما تشهده مدينة غزة من هجوم وحشي، وتصعيد الجيش الصهيوني لمجازره بحق المدنيين الأبرياء؛ هو جرائم حرب موصوفة، وعمليات تطهير عرقي ممنهجة، تمعِن حكومة الاحتلال في تنفيذها أمام سمع العالم وبصره.

وطالبت "حماس" العالم بالتحرك الفوري لِلَجم مجرم الحرب نتنياهو، الذي يتصرّف كمجنونٍ يَائِس، منتهكاً كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومحاولاً التغطية على فشله خلال عشرين شهراً من الإبادة الوحشية، في إخضاع شعبنا وكسر إرادته.

وجدّدت نداءها إلى الدول العربية والإسلامية، وإلى جماهير أمتنا، وإلى أحرار العالم، للتحرك بخطوات جادة وفاعلة، لوقف العدوان، وإسناد شعبنا في تصديه لمحاولات استئصاله، ولمخاطر هذا العدو المجرم التي تستهدف المنطقة بأسرها.

المصدر / فلسطين أون لاين