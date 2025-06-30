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بالفيديو والصور بينهم صحفيُّون.. أكثر من 30 شهيدًا في قصف الاحتلال استراحة "الباقة" بغزَّة

30 يونيو 2025 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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بينهم صحفيُّون.. 24 شهيدًا في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال بقصف استراحة "الباقة" بغزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراتها الحربية غارة عنيفة استهدفت استراحة "الباقة" غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 مواطنًا – كحصيلة أولية – من بينهم الصحفي إسماعيل أبو حطب، إضافة إلى إصابة صحفية وعدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

ووفقًا للمصادر، فإن الغارة استهدفت الاستراحة بشكل مباشر أثناء تواجد عدد كبير من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلًا عن دمار واسع في المكان.

 عُرف منهم "إبراهيم محمد جنيد، نسيم محمد ابو صبحه، فايز داود البطش، سما محمد ابو ناموس، ياسمين نايف عليوه، رغد علاء ابو سلطان، ناديه محمد المبيض، محمد ابراهيم ابو عودة، صفاء سميح عبد الهادي، آمنه عمر السالمي (فرانس السالمي)، عاطف علاء الباقة، عمر عماد زينو، وداد محمد التتري، مصطفى كمال ابو عميرة، آية سعيد مطر، كريم حسام منصور، إسماعيل حسين أبو حطب، ساهر محمد الباقة، هشام ايمن منصور، حسام محمد منصور، كفاية بدر رقيق، أحمد أمين فنونة، ⁠نداء حبيب المشهراوي، ⁠حسن مروان البنا".

ووفق شهادة أحد شهود العيان، فإن لحظة القصف كانت تشهد اصطفاف العشرات – معظمهم أطفال – أمام شاحنة مياه لتعبئة ما يحتاجونه، ما ضاعف عدد الضحايا نتيجة الضربة المباشرة التي أدت إلى تطاير الجثث، ووصول أجزاء من الأشلاء إلى شاطئ البحر، في مشهد يعكس شدة الانفجار وهول المجزرة.

وتُعد استراحة "الباقة" من الأماكن التي يقصدها الأهالي هربًا من الاستهداف المتكرر لمنازلهم، لما توفره من فسحات مفتوحة قرب البحر، إلا أن الاحتلال استهدفها رغم طابعها المدني الواضح.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف التجمعات المدنية في قطاع غزة ضمن سياسة وصفتها منظمات حقوقية بـ"الممنهجة"، تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية، وتصاعد نداءات دولية لوقف استهداف المدنيين.

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يتبع ...

المصدر / فلسطين أون لاين
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