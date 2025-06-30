مساعدات الأونروا في شمال الضفة الغربية: دليل شامل للمساعدات النقدية والغذائية الطارئة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وشركاؤها اليوم الإثنين،عن برامج مساعدات نقدية وغذائية طارئة تستهدف العائلات الفلسطينية اللاجئة المتأثرة بالنزوح وانعدام الأمن الغذائي في شمال الضفة الغربية.

تم إعداد قوائم المستفيدين لهذه المساعدات بناءً على نماذج التسجيل التي قام بها النازحون مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني للأونروا، بالإضافة إلى التقييمات الميدانية التي أجراها موظفو الوكالة وشركاؤها.

تفاصيل برامج المساعدات الطارئة:

1. مساعدات نقدية بدل إيجار

الهدف: المساهمة في تمكين الأسر من الحصول على سكن لائق وملائم للإيجار.

الفترة الزمنية: من المخطط بدء تنفيذها في بداية شهر تموز 2025.

الشركاء: الأونروا، منظمة "العمل ضد الجوع" (ACF)، مركز العمل التنموي "معاً"، المجلس الفلسطيني للإسكان.

معايير الاستحقاق: تتبع هذه المساعدات نهجاً موحداً يستند إلى واحد أو أكثر من المعايير التالية:

أن تتألف الأسرة من 5 أفراد أو أكثر.

أن تكون الأسرة تشارك السكن مع أسر أخرى بسبب الضائقة المالية.

وجود أفراد من الأسرة يعانون من أمراض مزمنة.

أن يكون ربّ الأسرة مسناً أو امرأة.

أن تكون الأسرة مسجلة ضمن برنامج "شبكة الأمان الاجتماعي".

وجود أشخاص في الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2. مساعدات نقدية طارئة متعددة الأغراض (EMPCA)

الهدف: تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر النازحة الأكثر عرضة للخطر.

الفترة الزمنية: يجري حالياً تنفيذ الجولة الثانية من هذه المساعدات حتى نهاية شهر تموز 2025. سيقوم الشركاء بإيصال المساعدات للأسر التي تم تحديدها ولم تتلقَّ المساعدة في الجولة الأولى.

الشركاء: منظمة الإغاثة الكاثوليكية (CRS)، منظمة إنقاذ الطفل (SCI)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، يونيسيف (UNICEF)، مركز العمل التنموي "معاً"، منظمة ACTED، منظمة العمل ضد الجوع (ACF)، الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، المجلس النرويجي للاجئين (NRC).

معايير الاستحقاق: عائلات لاجئة نازحة متضررة.

3. القسائم الغذائية

الهدف: مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعويض فقدان الدخل للأسر المتضررة.

الفترة الزمنية: جاري تنفيذها حالياً، ويجري إضافة أسر أخرى للمساعدة، ومن المتوقع أن تغطي هذه المساعدة غالبية الأسر النازحة.

الشركاء: منظمة العمل ضد الجوع (ACF)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الإغاثة الزراعية (PARC).

معايير الاستحقاق: العائلات اللاجئة النازحة المتضررة.

للاستفسار أو طلب الدعم، يمكنكم التواصل مع موظفي الأونروا وشركائها عبر الأرقام المجانية التالية:

1800203204

1800223344

1800130140

المصدر / فلسطين أون لاين