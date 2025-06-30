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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,531 شهيدًا و133,642 إصابةً

30 يونيو 2025 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,531 شهيدًا و133,642 إصابةً

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتشال) و223 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ  حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,203 شهداء و21,601 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,531 شهيدًا و133,642 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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