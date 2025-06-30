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"التقاعد النرويجي" يقاطع عدة شركات بعد تورطها بتوريد الأسلحة لـ"إسرائيل"

30 يونيو 2025 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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"التقاعد النرويجي" يقاطع عدة شركات بعد تورطها بتوريد الأسلحة لـ"إسرائيل"

أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، اليوم الاثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في حرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا.

وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأمريكية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذَّر من أن تزويد "إسرائيل" بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرًا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

وفي 28 مايو 2024، أعلنت النرويج، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إن "هذا اليوم الخاص يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية".

وأكد إيدي أن بلاده كانت أحد أقوى المدافعين عن فلسطين منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن اعتراف بلدان أوروبية وحدها بدولة فلسطين غير كاف من حيث "استمرارية" هذه الدولة.

وأوضح أن النرويج وبقرار الاعتراف بدولة فلسطين، تدعم خطة السلام "التي تم تطويرها بشكل أكبر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الأطراف الفاعلة الرئيسية" في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #التقاعد النرويجي

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