فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يصعِّد عدوانه على جنين لليوم الـ 161.. عمليات تجريف متواصلة وإحراقٌ لمنازل المواطنين

للمرة الـ 12.. الاحتلال يقصف خيمةً داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى

أحزمة ناريَّة وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل ارتكاب المجازر الدَّامية في غزَّة لليوم الـ 633

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

عشائر غزَّة: قصف الاحتلال مركز المُساعدات إمعانٌ في تجويع شعبنا ونشر الفوضى

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 30 يونيو 2025

مستوطنون يقتلعون 150 شجرة زيتون بمسافر يطا

المكتب الحكومي: الاحتلال استهدف 256 مركزًا للنُّزوح والإيواء منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

مستوطن يدهس شابًا من كفر الديك غرب سلفيت

بينهم أسيران محرَّران.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضّفة الغربيَّة

الاحتلال يصعِّد عدوانه على جنين لليوم الـ 161.. عمليات تجريف متواصلة وإحراقٌ لمنازل المواطنين

30 يونيو 2025 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصعِّد عدوانه على جنين لليوم الـ 161.. عمليات تجريف وإحراقٌ للمنازل

قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إنَّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صعَّدت من عدوانها الشامل على مدينة جنين ومحيطها، في حملة عسكرية واسعة شملت اقتحامات، واعتداءات، واستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وسط مقاومة عنيفة واشتباكات متفرقة، لليوم الـ 161 على التوالي.

وأوضحت اللجنة الإعلامية، أنَّ مخيم جنين شهد إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال تخلله سماع دوي انفجارات عنيفة، فيما فجّر المقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت نقطة عسكرية على حاجز سالم شمال غرب المدينة.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال طردت سكان عمارة "الطاهر" في حي الجابريات بمحيط المخيم، وحوّلت المبنى إلى ثكنة عسكرية مغلقة، بعد أن أبلغت عائلتين تقطنان فيه بضرورة الإخلاء القسري.

وأضافت "في تصعيد استيطاني خطير، استولى الاحتلال على أكثر من 2000 دونم من أراضي قرية رابا جنوب شرق جنين".

ولفتت إلى أنَّ الاحتلال أخطر بمصادرة أراضٍ واسعة في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على الأهالي وحرمانهم من أرزاقهم.

وذكرت اللجنة، المنطقة المحاذية لـ حاجز دوتان جنوب غرب جنين شهدت عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية وقلع لأشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة لتدمير البيئة الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #العدوان على جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة