الاحتلال يصعِّد عدوانه على جنين لليوم الـ 161.. عمليات تجريف متواصلة وإحراقٌ لمنازل المواطنين

قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إنَّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صعَّدت من عدوانها الشامل على مدينة جنين ومحيطها، في حملة عسكرية واسعة شملت اقتحامات، واعتداءات، واستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وسط مقاومة عنيفة واشتباكات متفرقة، لليوم الـ 161 على التوالي.

وأوضحت اللجنة الإعلامية، أنَّ مخيم جنين شهد إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال تخلله سماع دوي انفجارات عنيفة، فيما فجّر المقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت نقطة عسكرية على حاجز سالم شمال غرب المدينة.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال طردت سكان عمارة "الطاهر" في حي الجابريات بمحيط المخيم، وحوّلت المبنى إلى ثكنة عسكرية مغلقة، بعد أن أبلغت عائلتين تقطنان فيه بضرورة الإخلاء القسري.

وأضافت "في تصعيد استيطاني خطير، استولى الاحتلال على أكثر من 2000 دونم من أراضي قرية رابا جنوب شرق جنين".

ولفتت إلى أنَّ الاحتلال أخطر بمصادرة أراضٍ واسعة في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على الأهالي وحرمانهم من أرزاقهم.

وذكرت اللجنة، المنطقة المحاذية لـ حاجز دوتان جنوب غرب جنين شهدت عمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية وقلع لأشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة لتدمير البيئة الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين