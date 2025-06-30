المكتب الحكومي: الاحتلال استهدف 256 مركزًا للنُّزوح والإيواء منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائمه الممنهجة ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد والمتكرر لمراكز النزوح والإيواء، والتي يفترض أنها ملاذ آمن للعائلات التي دمر الاحتلال منازلها في العدوان المتواصل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف 256 مركزاً للنزوح والإيواء تضم أكثر من 700,000 نازح منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنَّ الاحتلال تعمَّد خلال شهر يونيو الجاري فقط استهداف أكثر من 11 مركزاً للنزوح، في سياق جريمة منظمة تعكس استهتاره الفاضح بالقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

وأشار إلى ارتفاع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية إلى 256 مركزاً، يعيش فيها أكثر من 700,000 نازح، حُرموا من أبسط مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم ووحداتهم السكنية على امتداد قطاع غزة، ما يجعل استهدافهم مجدداً في مراكز اللجوء جريمة مضاعفة.

وأضاف، أنَّ "معظم هذه المراكز هي مدارس تعليمية كان يفترض أن تُوفّر بيئة دراسية لعشرات آلاف الطلاب، قبل أن يحوّلها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أهداف للقصف، في انتهاك صريح لكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية".

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق المدارس ومراكز النزوح والإيواء، محمِّلًا الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة كامل المسؤولية عن استمرار هذه الحرب الوحشية المجنونة.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل دول العالم الحر إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة وإعمار ما دمره الاحتلال من مرافق حيوية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين