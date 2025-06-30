فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشائر غزَّة: قصف الاحتلال مركز المُساعدات إمعانٌ في تجويع شعبنا ونشر الفوضى

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 30 يونيو 2025

مستوطنون يقتلعون 150 شجرة زيتون بمسافر يطا

معطيات "إسرائيلية" تكشف: شهر حزيران هو الأكثر دمويَّةً على جيش الاحتلال منذ مطلع العام الجاري!

مستوطن يدهس شابًا من كفر الديك غرب سلفيت

بينهم أسيران محرَّران.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضّفة الغربيَّة

الاحتلال دمَّر 74% من قطاع الاتصالات في غزَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 30 يونيو 2025

كارثةٌ صحيَّة جديدة.. 35 حالة حمى شوكية في مجمع ناصر الطِّبي

أحزمة ناريَّة وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل ارتكاب المجازر الدَّامية في غزَّة لليوم الـ 633

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

30 يونيو 2025 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الاثنين، ياحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشدَّدت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى. 

وأكدت الدعوات أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة