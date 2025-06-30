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مستوطنون يقتلعون 150 شجرة زيتون بمسافر يطا

30 يونيو 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتلعون 150 شجرة زيتون بمسافر يطا

اقتلع مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، نحو 150 شتلة زيتون في منطقة اغزيوة قرب قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتعلوا نحو 150 شتلة زيتون في منطقة اغزيوة قرب قرية سوسيا بمسافر يطا.

وذكرت مصادر محلية أن الأرض تعود للمواطن محمد مخامرة، بالإضافه لتخريب جزء من السياج المحيط بها.

سبق ذلك، أن أصدر الاحتلال أوامر وضع يد على عدد من الطرق الحيوية والأراضي بهدف تمكين المستوطنات وعزل الأراضي بين المستوطنات والشوارع التي ينوي الاحتلال شقها أو الاستيلاء عليها وعزل الأراضي في مسافر يطا.

وشملت أوامر وضع اليد طريقًا حيويًا يسمى “الطريق السلطاني” بطول 2 كيلومترًا ما يعمل على عزل الأراضي، وطريق آخر يتم الإعداد له لربط مستوطنة “أفيجال” ما يحرم المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

إلى جانب وضع اليد على مساحات من الأراضي لإنشاء شارع حول مستوطنة “جفعات حنان” القريبة من مستوطنة سوسيا على حساب أراضي المواطنين.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #مسافر يطا

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