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مستوطن يدهس شابًا من كفر الديك غرب سلفيت

30 يونيو 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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مستوطن يدهس شابًا من كفر الديك غرب سلفيت

أصيب، صباح يوم الاثنين، شابًا فلسطينيًا قرب  قرب مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ الشاب جائي ناطور الديك من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أُصيب جرَّاء دهسه من قبل مستوطن  أثناء مروره الشارع، قرب مستوطنة "بركان".

وقالت المصادر، إنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

وبدوره، ووصف مدير المستشفى الطبيب محمد الرمحي حال الشاب الديك بالمستقرة، بعد تقديم الإسعافات اللازمة له.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إنَّ المستوطنين كثفوا الهجمات الإرهابية بحق المواطنين العزل نتيجة التبادل الوظيفي والرعاية المطلقة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال (الإسرائيلي)".

وطالبت الهيئة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها بـ"حماية الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على دولة الاحتلال (الإسرائيلي)".

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مايو/أيار وحده، تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تراوحت بين هجمات مسلحة، إلى جانب تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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