بينهم أسيران محرَّران.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت أسرى محررين ومواطنين من محافظات نابلس وقلقيلية والخليل.

في مخيم بلاطة شرقي نابلس، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل للأسير المحرر فهد الصوالحي، الذي أفرج عنه قبل أشهر بعد أن أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال، واعتقلته مجددًا. كما داهمت منازل المحررين حميدة مرشود، وعطا الله عيسى في المخيم.

وفي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر محمد بشير أحمد أبو الرب.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب، واعتقلت المواطنين سامي بطة، وسائد الحكام بعد مداهمة وتفتيش منزليهما، فيما جابت القوات قرية حجة دون تسجيل اعتقالات. كما استمر إغلاق مدخل قرية كفر لاقف لليوم الثامن عشر على التوالي، ما يعيق تنقل المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة الخليل الشابين بلال حربي أبو عياش ووديع محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى