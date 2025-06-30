كارثةٌ صحيَّة جديدة.. 35 حالة حمى شوكية في مجمع ناصر الطِّبي

أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن تسجيل رقم قياسي لحالات الحمى الشوكية بين الأطفال، مشيرًا إلى وصول 35 حالة مؤكدة.

وأكدت إدارة المجمع في بيان صحفي، أن كارثة صحية تتمثل بوصول 35 حالة مصابة بالحمى الشوكية للمستشفى، وبأرقام خلايا عالية تدل على أنها بكتيرية.

وقال أحد الأطباء المختصين، إنّ هذه الحالات تشكل خطرًا على الملكات العقلية والحواس والحركة لدى الطفل، مؤكدًا على خطورة الإصابة لهذا المرض.

وأوضح، أن الازدحام بالخيام وفي أماكن النزوح يسبب سرعة انتقال هذه الحمّى، مضيفًا، أن السبب والمصدر الأساسي لهذا المرض هو ضعف جهاز المناعة، نظرًا لنقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي لهؤلاء الأطفال.

وتحدثت إدارة مجمع ناصر الطبي عن أوضاع صعبة للغاية للأطفال المصابين في ظل شح الأدوية والمستلزمات والأسرّة، مما أجبر الأطباء على وضع بعض الأطفال على الأرض.

ووصفت إدارة مجمع ناصر الوضع بأنه "كارثي"، مع نقص حاد في الأدوية والمضادات الحيوية المخصصة لعلاج الحمى الشوكية، إضافة إلى عدم توفر أسِرّة كافية لاستيعاب الحالات الجديدة، مما اضطر الأطباء إلى علاج بعض الأطفال على الأرض.

وناشدت الطواقم الطبية المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية بسرعة التدخل وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بوقوع كارثة صحية أوسع في صفوف الأطفال النازحين.

وتواجه إدارة المجمع أوضاعًا كارثية في ظل نقص الأدوية والأسرّة، مما اضطر الطواقم الطبية لوضع بعض الأطفال المرضى على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات