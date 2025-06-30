أحزمة ناريَّة وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل ارتكاب المجازر الدَّامية في غزَّة لليوم الـ 633

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 633 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 580 شهيدًا، و4216 إصابة، و39 مفقودًا، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 4 شهداء وأصيب 15 آخرين، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي نقطة طبية بالقرب من مدرسة "حلاوة" التي تؤوي نازحين في مدينة جباليا، شمالي القطاع.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى المعمداني، بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الطابق الثاني من مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأُصيب الصحفي حاتم سلمي اثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 5 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصل تنفيذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية في منطقة الكتيبة شرقي مدينة خان يونس.

وصرح مستشفى العودة- النصيرات، بأن شهيدًا و23 إصابة وصلوا المشفى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وواصلت مدفعيات الاحتلال القصف العنيف على المناطق الشرقية من جباليا البلد شمالي قطاع، والمناطق الشرقية من مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات جوية وأحزمة نارية،على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية للقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين