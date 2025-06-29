مرداوي: نتنياهو يماطل بملفِّ الأسرى ويبقي الحرب رهينة حساباته

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل مماطلته المتعمدة في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح مرداوي، في تصريحات صحفية، أن نتنياهو "يصرّ على اختيار 10 أسماء فقط من بين الأسرى، متجاهلًا البقية الذين يمكن إطلاق سراحهم ضمن صفقة شاملة ودفعة واحدة"، مؤكدًا أن الاحتلال يضع "شروطًا تعجيزية تُفشل أي اتفاق محتمل".

واتهم القيادي في حماس نتنياهو بالكذب، قائلاً إنه "يرفض الالتزام بما وافق عليه سابقًا، ويدّعي زورًا أنه لا يتدخل في اختيار الأسماء، بينما يتدخل بشكل مباشر لتعطيل التفاهمات"، معتبرًا أنه "يعبث بأعصاب عائلاتهم ويستخف بمشاعرهم منذ شهور".

ولفت إلى أن نتنياهو لا يريد صفقة حقيقية، بل "يماطل عن قصد، ويُبقي الحرب مستمرة من أجل مصالحه الشخصية"، في إشارة إلى محاولته الحفاظ على موقعه السياسي وسط احتجاجات داخلية متزايدة.

ومرارا، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين