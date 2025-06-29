مقتل جنديّ إسرائيليّ في جباليا... وتكتُّم على "حدث أمنيّ صعب" بخان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من كتيبة الهندسة القتالية 601، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة جباليا.

ووفق بيان مقتضب للجيش، الجندي "يسرائيل نتان روزنفلد"، قُتل صباح اليوم، في حين ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بداية الشهر إلى أكثر من 19، بينهم 21 قتيلاً نتيجة عبوات ناسفة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وبحسب المراسل العسكري دورون كدوش، فإن الانفجار وقع بعد الساعة 11:00 صباحًا، بينما كانت القوة تستعد لدخول أحد المباني، ما أسفر عن مقتل روزنفلد في المكان.

وأفادت الإذاعة أن 30 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا منذ استئناف العمليات العسكرية في غزة منتصف مارس/آذار 2025، بينهم 21 لقوا حتفهم بفعل العبوات الناسفة.

وارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة إلى 438 جنديًا وضابطًا، وفق بيانات رسمية إسرائيلية، في وقت تستمر فيه العمليات في المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع وسط خسائر ميدانية متزايدة.

وبالتزامن مع ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن حدث أمني خطير في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشارت إلى "تبادل إطلاق نار كثيف في موقع الحدث الأمني الخطير"، مضيفة أن الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر على تفاصيل هذا الحدث.

وعقب سلسلة من الكمائن التي أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في غزة، قال المحلل "الإسرائيلي" آفي أشكنازي، إنَّ قادة الجيش الكبار فشلوا فشلًا خطيرًا في بناء قوة جزء من القوات البرية، مضيفًا "لقد أهمل الجيش قدرة التزود بالمعدات للوحدات التي تقف الآن في مقدمة القتال".

وتابع، "الاستنزاف غير المعقول لمقاتلي الجيش الإسرائيلي في غزة في حرب لا تنتهي، يحوّل الحدث إلى مأساة يجب أن تهزّ الجمهور".

وشدد على أن جيش الاحتلال في ورطة شديدة في غزة، "نحن في فشل عسكري وسياسي متواصل"، مؤكدًا أنه بعد 633 يومًا، حان الوقت للاعتراف بأن وضع "الجيش الإسرائيلي" في هذه الحرب صعب.. بل صعب جدا.

وأشار المحلل العسكري إلى أنّه في الجيش يدركون أن الإنهاك الذي يعاني منه الجنود هائل، هذا الإنهاك يؤدي إلى الكثير من الأمور السلبية.

وأكمل "بالإضافة إلى الإنهاك الشديد للجنود، هناك أيضا استنزاف للمعدات العسكرية من الدبابات، وناقلات الجنود المدرعة، إلى الطائرات وغيرها".

وقالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين