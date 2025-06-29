تفاصيل اختبارات الثانوية العامة بغزة لعام 2024 و 2025

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، عن تفاصيل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد لجنة الامتحانات العامة لآلية عقد الاختبارات.

سيتم الإعلان عن النتائج لجميع المراحل إلكترونيًا، مع التأكيد على التحضيرات المكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

المراحل الثلاث للاختبارات:

تتضمن الامتحانات ثلاث مراحل رئيسية، منظمة حسب سنوات الميلاد:

* المرحلة الأولى: مخصصة لطلبة الثانوية العامة دفعة 2023 (مواليد 2005). تجري حاليًا الترتيبات لعقد الامتحان التجريبي بتاريخ 17 يوليو 2025، على أن يعقد الامتحان الرسمي بتاريخ 19 يوليو 2025.

* المرحلة الثانية: تشمل طلبة الثانوية العامة دفعة 2024 (مواليد 2006). ستعقد اختبارات هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ووفقًا لنفس الآلية.

* المرحلة الثالثة: مخصصة لطلبة الثانوية العامة دفعة 2025 (مواليد 2007). ستعقد امتحانات هذه الفئة بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين.

ملاحظات مهمة للطلاب:

تتطلع الوزارة إلى الانتهاء من المراحل الثلاث في أقرب وقت ممكن. وسيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجداول الدراسية الخاصة بكل مرحلة فور الانتهاء من حصر أعداد الطلاب المسجلين فيها.

امتحان تجريبي وشروحات داعمة:

لتدريب الطلاب على آلية عقد الامتحان، سيتم توفير امتحان تجريبي لكل مرحلة. كما ستنشر الوزارة شروحات مفصلة حول آلية التقدم للامتحانات عبر صفحتها الرسمية وقنوات فضائية فلسطينية.





المصدر / فلسطين أون لاين