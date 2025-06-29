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88 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

29 يونيو 2025 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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88 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

 أعلنت وزارة الصحة الفبسطينية في غزة، اليوم الأحد، وصول 88 شهيداً و365 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في التقرير الذي نشرته اليوم الأحد، بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية 18 شهيدًا وأكثر من 41 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 583 شهيدًا وأكثر من 4,186 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,500 شهيد و133,419 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول للعام 2023.

وأضاف أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,175 شهيدًا، 21,378 إصابة.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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#قطاع غزة #غزة

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