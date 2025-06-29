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مستوطنون يقتلعون 180 شجرة وغرسة زيتون شرق قلقيلية

29 يونيو 2025 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، أراض زراعية فلسطينية واقتلعوا نحو 180 شجرة وغرسة في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الهجمات المتواصلة ضد الأراضي الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين من مستوطنة "معاليه شمرون"، المقامة على أراضي بلدات عزون وكفر لاقف وجينصافوط، اقتلعوا 180 شجرة، من بينها 55 شجرة زيتون و25 شجرة حمضيات، تعود ملكيتها للمواطن راضي محمد رضوان.

وأوضحت المصادر أن أعمار هذه الأشجار تُقدّر بنحو 15 عامًا، مشيرة إلى أن المستوطنين لم يكتفوا بذلك، بل سرقوا معدات زراعية وخرّبوا شبكة المياه داخل المزرعة، ما تسبب بخسائر مادية قُدرت بنحو 10 آلاف شيكل.

كما أقدم المستوطنون على اقتلاع نحو 100 غرسة زيتون أخرى، تعود للمواطن محمود مصطفى رضوان، ويُقدر عمرها بنحو ثلاث سنوات. وتم تنفيذ الاعتداء في المنطقة الشرقية من البلدة المعروفة باسم "وادي أبو شعر"، المحاذية للشارع الرئيسي قلقيلية – نابلس (الشارع رقم 55).

وأشارت المصادر إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تتكرر اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في المنطقة ذاتها بشكل مستمر، في ظل صمت الاحتلال وتواطؤه مع تلك الانتهاكات.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع عشر على التوالي إغلاق مدخل قرية كفر لاقف شرقي قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يعيق حركة تنقل المواطنين ويضطرهم إلى استخدام طرق ترابية وعرة للوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قلقيلية #عنف المستوطنين

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