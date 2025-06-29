منتخب الشباب الأردني للسلة يقاطع مباراة رفضًا للتطبيع مع الاحتلال

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، صباح اليوم الأحد، انسحاب المنتخب الأردني تحت 19 عامًا من مباراته المقررة ضد نظيره الإسرائيلي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب 2025 المقامة في سويسرا.

ويأتي قرار الانسحاب وفق ما نشرت "القناة 7" بعد ضغوط سياسية وشعبية، حيث طالبت جهات داعمة لحملة المقاطعة اتحاد كرة السلة الأردني بعدم خوض اللقاء، رفضًا لـ"تطبيع رياضي مع الاحتلال"، بحسب بيان أصدرته الحملة.

وبحسب لوائح البطولة، سيُحتسب فوز فني لإسرائيل على الأردن بنتيجة 20-0. وقالت الحملة الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني في بيان: "كيف نسمح برفع علم بلادنا إلى جانب علم دولة ترتكب جرائم حرب؟"، مؤكدة أن المقاطعة "ليست موقفًا سياسيًا فقط، بل أخلاقي وإنساني أيضًا".

وبانسحابه، وجّه المنتخب الأردني رسالة مفادها أن الرياضة لا يجب أن تُستخدم لتجميل وجه الاحتلال، أو لفصله عن سياقه الحقيقي كقوة احتلال تمارس العنف والقتل والتهجير بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتُعد مثل هذه الخطوات امتدادًا لمواقف عربية رافضة للتطبيع الرياضي، حيث سبق لعدد من اللاعبين والمنتخبات من دول عربية وإسلامية أن انسحبوا من مواجهات مماثلة دعمًا لفلسطين.

رغم أن لوائح الاتحاد الدولي اعتبرت الأردن خاسرًا للمباراة بنتيجة 0-20، إلا أن الموقف الأردني نال إشادة على نطاق واسع، بوصفه تعبيرًا عن انحياز الرياضة إلى القيم الإنسانية، لا الأرقام وحدها.

المصدر / فلسطين أون لاين