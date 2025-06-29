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القسام تستهدف برج جرافة عسكرية للاحتلال شرق خان يونس

29 يونيو 2025 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها بمنطقة “الشهلات” ببني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت كتائب القسام، عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.

وبثت كتائب القسام، مساء السبت، مقطعًا مصورًا يوثّق لحظات اشتباك مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضحت القسام أن الاشتباك وقع ضمن “معركة المخيم الثالثة” التي جرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتعد الكمائن من أبرز الوسائل والتكتيكات التي تعتمدها المقاومة” لا كأعمال “محدودة” بل أداة مركزية لإعادة تعريف منطق الحرب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #حرب الإبادة #معركة جباليا

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