فرقة عسكرية إسرائيلية جديدة تبدأ نشاطاً عملياتياً على حدود الأردن

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إتمام تشكيل الفرقة 96، المعروفة باسم "جلعاد"، وبدء نشاطها العملياتي على الحدود الشرقية، في إطار الاستعدادات المتسارعة ضمن عملية "عام كلافي".

وتهدف الفرقة الجديدة حسب ما نشرت "القناة 7" إلى تعزيز القوات في المنطقة الشرقية، ورفع الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات طارئة، وسط توتر إقليمي متصاعد.

وبحسب بيان الجيش، أجرت الفرقة خلال الأسبوع الماضي تمرينها الميداني الأول بقيادة المركز الوطني للتدريب البري، وبمشاركة جهات أمنية وسلطات محلية، لرفع مستوى الاستعداد والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية.

وقال قائد الفرقة، العميد أورن سيمحا، إن "الروح القتالية العالية والتزام الجنود النظاميين والاحتياط بشكل لافت".

من جانبه، قال قائد القيادة المركزية في الجيش، اللواء آفي بلوت: إن "تشكيل الفرقة في هذا التوقيت يمثل فرصة عملياتية كبيرة، والتجاوب السريع من القوات يعكس وعيًا بحجم التحديات الأمنية". وأضاف: "أُعرب عن تقديري العميق للجنود على التزامهم ودافعيتهم العالية".

يُذكر أن الفرقة 96 تُعد من التشكيلات الجديدة التي تدخل الخدمة وسط تصاعد التهديدات على جبهات متعددة، لاسيما مع تصاعد التوتر مع إيران وحزب الله، وتزايد الترقب على الحدود الأردنية.

المصدر / فلسطين أون لاين