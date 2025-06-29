ترامب يحاول إنقاذ نتنياهو ويهدد بوقف الدعم: "لن نسكت عن محاكمته"

ترجمة عبد الله الزطمة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل) إذا استمرت محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرها "مهزلة قانونية" و"اضطهاد سياسي" يُضعف موقف (إسرائيل) أمام التهديدات الخارجية.

وفي منشور جديد عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ما يفعلونه بنتنياهو أمرٌ فظيع. إنه بطل حرب وقاد تعاونًا ناجحًا مع الولايات المتحدة ضد التهديد الإيراني. لا يمكن أن يُحاكم رئيس وزراء يجري مفاوضات مع حماس ويعمل على إعادة الأسرى، بتهم عبثية تتعلق بالسيجار والدمى".

وأضاف حسب ما نشر موقع "معاريف" العبري اليوم الأحد: "ما تُسمى بالعدالة في (إسرائيل) يضر بمحادثات السلام مع إيران وحماس، ولن نقف مكتوفي الأيدي. الولايات المتحدة استثمرت مليارات الدولارات لدعم (إسرائيل)، وإذا استمر هذا العبث القانوني، فلن نصمت".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب بوقف محاكمة نتنياهو. ففي تصريحات سابقة، دعا إلى إسقاط التهم أو العفو عنه، واصفًا إياه بـ"البطل القومي" الذي قدّم الكثير لأمن (إسرائيل) وتحالفها مع واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار محاكمة نتنياهو بتهم فساد، وسط انقسام داخلي حاد في (إسرائيل)، وضغوط أمريكية غير مسبوقة تطال القضاء الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين