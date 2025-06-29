مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 632

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 632 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهد 64 موطناً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر أمس السبت.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا لعائلة عزام قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على شمال غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الكتيبة وشارع خمسة بمدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلَا لعائلة أبو محمد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرق جباليا البلد شمالي غزة التي تواصلت فيها عمليات نسف المربعات السكنية.

وقصفت مدفعية الاحتلال مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية وسط مدينة خان يونس.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة قرب بئر زنون والشاعر غربي مدينة خان يونس، وهم: أمير زياد أبو معروف، وقاسم اياد أبو معروف ومحاسن مهدي أبو معروف وصفاء حسن أبو معروف ومنة زياد أبو معروف.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين بالقرب من مفترق السامر في مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عند منتصف الليل غارات جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين