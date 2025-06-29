مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف.. أبرز تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 632 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهد 101موطناً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر أمس السبت.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

في مجزرة جديدة، استشهد 11 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الصادق" قرب مدرسة حليمة السعدية في شارع الهسي، بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أكدت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين جراء استهدافهم بطائرة مسيّرة في منطقة الشيخ ناصر شرقي المدينة.

وفي غزة، أعلنت المصادر الطبية استشهاد الطفل محمود بستان متأثرًا بجراحه إثر قصف سابق استهدف منزله في حي التفاح شرقي المدينة، ليرتفع عدد الشهداء في المنطقة ذاتها إلى ستة، بعد قصف جديد طال تجمعًا للمواطنين.

كما أفادت المصادر باستشهاد ثلاثة مواطنين نتيجة غارة جوية استهدفت منزلاً في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، في وقتٍ أسفرت فيه غارة أخرى على منزل لعائلة "العشي" بمنطقة الصبرة (امتداد شارع المغربي) عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المكان.

وفي حي الصبرة أيضًا، ارتقى أربعة شهداء بينهم طفلة، جراء قصف جديد طال أحد المنازل في الحي المكتظ وسط القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع، أُعلن عن استشهاد خمسة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال المدينة، بحسب ما أفاد به مصدر طبي في مجمع ناصر.

وشهد حي الزيتون أيضًا ارتقاء شهيدين نتيجة قصف جوي استهدف شارع السكة، بينما استشهد مواطن وأُصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيّرة لسوق الزاوية بحي الدرج في غزة.

وفي حي التفاح، حيث استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً بالقرب من مسجد الجولاني.

واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزل في حي الصبرة بمدينة غزة

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بوصول شهيد جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان الشهيد كمال سالم الحرازين من تحت أنقاض مبنى جامعة الأقصى المدمر بغزة بعد عام ونصف على استشهاده.

واستشهد المواطن أحمد يوسف الأسطل بنيران الاحتلال بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكية شمال غربي رفح .

وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة عنيفة شرقي مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمالي مدينة رفح.

وارتقى شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

واستشهد شهيد وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في سوق الزاوية شرق مدينة غزة

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد الطفل بلال محمد نبيل عبد الغفور باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات في رفح.

وانتشل جثمان شهيدة من منطقة كراج رفح جنوب مدينة خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات متزامنة، اثنتان شرقي بلدة جباليا شمالي غزة، وأخرى شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أوامر تهجير جديدة للمواطنين في شمال غزة ومدينة غزة، وطالبتهم بالتوجه نحو المواصي جنوب القطاع.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا لعائلة عزام قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على شمال غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الكتيبة وشارع خمسة بمدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلَا لعائلة أبو محمد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرق جباليا البلد شمالي غزة التي تواصلت فيها عمليات نسف المربعات السكنية.

وقصفت مدفعية الاحتلال مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية وسط مدينة خان يونس.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة قرب بئر زنون والشاعر غربي مدينة خان يونس، وهم: أمير زياد أبو معروف، وقاسم اياد أبو معروف ومحاسن مهدي أبو معروف وصفاء حسن أبو معروف ومنة زياد أبو معروف.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين بالقرب من مفترق السامر في مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عند منتصف الليل غارات جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين