قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتنصب حواجز عسكرية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وسط تصعيد ميداني متواصل واعتداءات متكررة على المواطنين.

ففي شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وكفر مالك، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام من استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال خلال هجوم على كفر مالك.

كما كان الطفل عمار معتز حمايل (13 عامًا) قد استشهد في 23 يونيو/حزيران الجاري متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قرب القرية ذاتها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عنبتا وبلعا شرق المدينة، وعتيل ودير الغصون شمالًا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المباني، واعتلى الجنود أسطحها، فيما أوقفوا المركبات ودققوا في هويات الركاب.

كما نصبت القوات حواجز طيارة في محيط دواري السفير وشويكة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة.

أما في جنوب الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوّار جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين، دون وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وازدياد الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون على القرى والمخيمات الفلسطينية، وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع نتيجة استمرار جرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين