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مستوطنون ينصبون خيامًا في بيت أمر ويهاجمون تجمعات بدوية ببيت لحم

28 يونيو 2025 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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نصب مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم السبت، خياما في أرض بمنطقة عقبة الصبارنة ببلدة بيت أمر، شمال الخليل، فيما استولى آخرون على شاحنة ببلدة مسافر يطا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين من مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، نصبوا خياما في أرض تبلغ مساحتها 28 دونما تعود للمواطن سامي عبد الحميد بحر، مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب.

وأوضح عوض أن في الأرض بئرين مياه تستخدمان لري المزروعات، مشيرا إلى أن المستعمرين ردموا أحدهما بالحجارة، ومنعوا صاحب الأرض من الوصول إليها.

وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استولت على شاحنة من قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، تعود ملكيتها لمواطن من بلدة إذنا، مشيرة إلى أن الاحتلال استولى خلال الأيام والأسابيع الماضية على ثلاث مركبات وهي في طريقها إلى خلة الضبع بحجة أن المنطقة عسكرية ومنطقة إطلاق نار.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، تجمع شلال العوجا، شمال المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا التجمع وقاموا برعي مواشيهم بين منازل المواطنين.

وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة ممنهجة من قوات الاحتلال والمستوطنين تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار.

كما لاحق مستوطنون مساء اليوم، مركبة تحمل أعلافا في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وهددوا صاحبها.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين لاحقوا المركبة أثناء دخولها إلى التجمع، واعترضوا طريقها وسط محاولات لمنعها من مواصلة السير، ووجهوا تهديدات لسائقها.

ويأتي ضمن سلسلة من الممارسات الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون بحق سكان التجمعات البدوية، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مسافر يطا #عرب المليحات #عنف المستوطنين

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