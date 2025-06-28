القسام تنشر مشاهد لاشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية في جباليا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت، مقطعًا مصورًا يوثّق لحظات اشتباك مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضحت القسام أن الاشتباك وقع ضمن "معركة المخيم الثالثة" التي جرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويُظهر التسجيل لحظة رصد مجموعة من مقاتلي القسام لأربعة جنود إسرائيليين أثناء دخولهم أحد المباني المحاطة بآليات عسكرية ثقيلة، قبل أن يُباغتهم المقاومون بإلقاء قنبلة يدوية، ويخوضوا اشتباكًا معهم من "نقطة الصفر" باستخدام أسلحة نارية خفيفة.

وتُظهر اللقطات أيضًا استدعاء جيش الاحتلال لتعزيزات عسكرية عاجلة إلى الموقع، لإخلاء المصابين من القوة الإسرائيلية.