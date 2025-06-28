فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتنصب حواجز عسكرية

الخمسيني فايد.. حياة معلقة بين الغرغرينا والحروق والقصف

مستوطنون ينصبون خيامًا في بيت أمر ويهاجمون تجمعات بدوية ببيت لحم

القسام تنشر مشاهد لاشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية في جباليا

استشهاد لبناني إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي زراعية شرق رام الله

فرقة هيب هوب آيرلندية مؤيدة للفلسطينيين تواجه دعوات للمقاطعة

الأمراض الجلدية تفتك بأطفال غزة وسط انعدام الدواء

قوة رادع تؤكد صدّ هجوم مسلح نفذته عصابة أبو شباب على مستشفى ناصر

أونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

بالفيديو القسام تنشر مشاهد لاشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية في جباليا

28 يونيو 2025 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
...

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت، مقطعًا مصورًا يوثّق لحظات اشتباك مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضحت القسام أن الاشتباك وقع ضمن "معركة المخيم الثالثة" التي جرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويُظهر التسجيل لحظة رصد مجموعة من مقاتلي القسام لأربعة جنود إسرائيليين أثناء دخولهم أحد المباني المحاطة بآليات عسكرية ثقيلة، قبل أن يُباغتهم المقاومون بإلقاء قنبلة يدوية، ويخوضوا اشتباكًا معهم من "نقطة الصفر" باستخدام أسلحة نارية خفيفة.

وتُظهر اللقطات أيضًا استدعاء جيش الاحتلال لتعزيزات عسكرية عاجلة إلى الموقع، لإخلاء المصابين من القوة الإسرائيلية.

تويتر تويتر
#كتائب القسام #جباليا #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة