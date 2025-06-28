استشهاد لبناني إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأُصيب آخر، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة "كونين" جنوب لبنان، في أحدث خرق ترتكبه تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن مركز عمليات طوارئ أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

ولم تكشف الوزارة اللبنانية أي تفاصيل حول هوية ضحية الغارة الإسرائيلية في بلدة "كونين" القريبة من مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب البلاد.

يأتي ذلك بينما اعتادت إسرائيل على شن هجمات شبه يومية على لبنان، تسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 225 شهيدا و514 جرحى، وفق بيانات رسمية.

المصدر / الأناضول