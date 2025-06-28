مستوطنون يشعلون النيران في أراضي زراعية شرق رام الله

أضرم مستوطنون، اليوم السبت، النيران في أراضٍ زراعية بمنطقة "باب الواد" التابعة لبلدة يبرود شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات مزروعة بأشجار الزيتون والأعشاب الجافة، وسط محاولات لعرقلة وصول المواطنين لإخماد النيران.

ووفقًا لمصادر محلية، تسلل المستوطنون إلى المنطقة وأشعلوا النار عمدًا، ما ألحق أضرارًا بالغة بالأراضي الزراعية، في استمرار لنهج الاعتداءات التي تُرتكب تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، منازل المواطنين في منطقة "كفرور" بقرية تل جنوب غرب نابلس، تحت غطاء من قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين. وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق السكان، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تُنفذ تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لتوثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر أيار/مايو الماضي 415 اعتداء نفذه المستوطنون، شملت هجمات مسلحة، وتخريب أراضٍ، واقتلاع أشجار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين