فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي زراعية شرق رام الله

فرقة هيب هوب آيرلندية مؤيدة للفلسطينيين تواجه دعوات للمقاطعة

الأمراض الجلدية تفتك بأطفال غزة وسط انعدام الدواء

قوة رادع تؤكد صدّ هجوم مسلح نفذته عصابة أبو شباب على مستشفى ناصر

أونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

برنامج الغذاء العالمي: توزيع الدقيق بغزة لا يزال متوقفًا

حماس تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف كارثة التجويع في غزة

البرش: أرقام ضحايا الجوع من الأطفال تعكس عمق الأزمة الإنسانية بغزة

مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 631

الحرب على إيران تكلف إسرائيل خسائر مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي زراعية شرق رام الله

28 يونيو 2025 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
...

أضرم مستوطنون، اليوم السبت، النيران في أراضٍ زراعية بمنطقة "باب الواد" التابعة لبلدة يبرود شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات مزروعة بأشجار الزيتون والأعشاب الجافة، وسط محاولات لعرقلة وصول المواطنين لإخماد النيران.

ووفقًا لمصادر محلية، تسلل المستوطنون إلى المنطقة وأشعلوا النار عمدًا، ما ألحق أضرارًا بالغة بالأراضي الزراعية، في استمرار لنهج الاعتداءات التي تُرتكب تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، منازل المواطنين في منطقة "كفرور" بقرية تل جنوب غرب نابلس، تحت غطاء من قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين. وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق السكان، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تُنفذ تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووفقًا لتوثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر أيار/مايو الماضي 415 اعتداء نفذه المستوطنون، شملت هجمات مسلحة، وتخريب أراضٍ، واقتلاع أشجار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#رام الله #عنف المستوطنين #باب الواد #بلدة بيرود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة