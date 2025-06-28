فرقة هيب هوب آيرلندية مؤيدة للفلسطينيين تواجه دعوات للمقاطعة

تقدم فرقة الهيب هوب الآيرلندية "نيكاب"، اليوم السبت، عرضاً في مهرجان جلاستونبري رغم انتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضغوط موسيقيين لإلغاء الحفل.

ووجهت شرطة العاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي تهمة ارتكاب جريمة إرهابية لقائد الفرقة ليام أوهانا، واسمه الفني مو تشارا، للاشتباه برفعه راية مؤيدة لجماعة «حزب الله» اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران خلال حفل موسيقي في نوفمبر/ تشرين الأول.

وردد مؤيدوه هتافات منها "حرروا فلسطين" و"حرروا مو تشارا" عندما احتشدوا أمام محكمة في لندن نظرت قضيته هذا الشهر. وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة غير مشروطة حتى موعد انعقاد جلسة أخرى في أغسطس/ آب.

وانتشرت أيضاً لقطات للفرقة وهي تدعو خلال أحد عروضها إلى قتل مسؤولين، وهو ما اعتذر عنه أعضاء الفرقة. وقال ستارمر لصحيفة «ذا صن» هذا الشهر إنه "من غير المناسب" أن تقدم فرقة "نيكاب"، التي تغني الراب باللغتين الآيرلندية والإنجليزية، حفلاً في مهرجان جلاستونبري.

كما قالت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي تغطي المهرجان يجب ألا تبث عرض «نيكاب».

ووفقاً لرسالة سربها المنتج الموسيقي تودلا تي ونشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، طلب أيضاً نحو 30 من كبار مسؤولي صناعة الموسيقى إلغاء مشاركة فرقة «نيكاب» في هذا المهرجان. لكن أكثر من 100 موسيقي، رداً على ذلك، وقعوا على رسالة علنية لدعم الفرقة.

وقال دان لامبرت مدير نيكاب إن الفرقة توقعت الدعوات لإلغاء عرض الفرقة. وأضاف لوكالة "رويترز" للأنباء "كنا نعلم أن الضغوط الكبرى ستكون من نصيب جلاستونبري لكونها مؤسسة".

وقالت إميلي إيفيس منظمة المهرجان، الأربعاء الماضي، إنه منصة للفنانين من جميع أنحاء العالم، مضيفة: "الجميع مرحب بهم هنا".

المصدر / وكالات