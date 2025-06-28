فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأمراض الجلدية تفتك بأطفال غزة وسط انعدام الدواء

قوة رادع تؤكد صدّ هجوم مسلح نفذته عصابة أبو شباب على مستشفى ناصر

أونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

برنامج الغذاء العالمي: توزيع الدقيق بغزة لا يزال متوقفًا

حماس تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف كارثة التجويع في غزة

البرش: أرقام ضحايا الجوع من الأطفال تعكس عمق الأزمة الإنسانية بغزة

مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 631

الحرب على إيران تكلف إسرائيل خسائر مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار

انسحاب باحثين مغاربة وأجانب من منتدى علم الاجتماع العالمي في الرباط

توغلات إسرائيلية في القنيطرة وسط مزاعم عن محادثات سلام

قوة رادع تؤكد صدّ هجوم مسلح نفذته عصابة أبو شباب على مستشفى ناصر

28 يونيو 2025 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
...

اتهمت قوة "رادع" الأمنية في غزة، مجموعة مسلحة تابعة لعصابة ياسر أبو شباب الإجرامية، بتنفيذ سلسلة اعتداءات مسلحة طالت منشآت طبية ومدنيين في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفة ما جرى بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل العمالة والخيانة"، ومتعهدة برد ميداني حازم.

وأوضحت القوة في بيان أن المجموعة أقدمت الليلة الماضية على إطلاق النار باتجاه مستشفى ناصر، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" فوق المستشفى، والتي أطلقت بدورها النار على كل من تحرك داخل ساحته، في محاولة "مدروسة لبث الرعب وتعطيل العمل الإنساني".

وفي وقت سابق، أطلقت المجموعة ذاتها النار باتجاه خيام للنازحين قرب الكلية الجامعية غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن داخل خيمته وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال، في حادث وصفته "رادع" بأنه "جريمة واضحة ضد المدنيين العزل".

وأكدت القوة الأمنية أنها تعاملت بشكل فوري مع الحادث، ونفذت عملية فضّ صارمة أجبرت المعتدين على الفرار نحو ما يُعرف بـ"المنطقة الحمراء"، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك دليلاً على "الارتباط المباشر بين هذه المجموعات المسلحة والعدو الإسرائيلي".

واختتمت القوة بيانها بالتأكيد على أن أي اعتداء يستهدف المؤسسات الصحية أو المدنيين "لن يمر دون حساب"، مشددة على أن الرد سيكون "ميدانيًا وحازمًا"، وأنه "لن يُسمح لأي جهة بفرض الفوضى تحت غطاء الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مستشفى ناصر #عصابة أبو شباب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة