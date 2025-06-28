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برنامج الغذاء العالمي: توزيع الدقيق بغزة لا يزال متوقفًا

28 يونيو 2025 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن عملية توزيع الدقيق في قطاع غزة ما تزال متوقفة حتى اللحظة، نافياً ما يُشاع حول بدء المرحلة الشاملة من توزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح البرنامج، في بيان، أن الكميات المحدودة من الدقيق المتوفرة حاليًا لدى بعض الأسر أو في الأسواق المحلية، مصدرها مبادرات إغاثية تنفذها مؤسسات دولية ومحلية أخرى، وليست جزءًا من برنامج التوزيع الشامل الذي يشرف عليه البرنامج.

ورغم محدودية هذه الكميات، أشار البرنامج إلى أن لها أثرًا إيجابيًا واضحًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها الجهات الإغاثية المختلفة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها غزة.

ونوّه البرنامج إلى أن بروتوكول التوزيع الشامل للمساعدات لم يبدأ بعد، لكنه سيشمل جميع العائلات في القطاع خلال فترة زمنية قصيرة فور انطلاقه، ضمن خطة استجابة طارئة تهدف إلى الحد من تداعيات الجوع وسوء التغذية المتفاقمين.

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#برنامج الغذاء العالمي #تجويع غزة #الطحين

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