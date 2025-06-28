حماس تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف كارثة التجويع في غزة

اتهمت حركة "حماس"، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة "تجويع ممنهجة" ضد سكان قطاع غزة، محمّلة الاحتلال مسؤولية وفاة أكثر من 66 طفلًا منذ مطلع مارس/آذار الماضي، نتيجة مضاعفات سوء التغذية والمجاعة المتفاقمة بفعل الحصار المفروض على القطاع.

وأشارت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن هذه الوفيات تأتي في سياق "جرائم مستمرة ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية"، معتبرة أن استهداف الأطفال والمدنيين العزل بالقصف والتجويع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتجاوزًا لكل القيم الإنسانية.

وأضافت أن الاحتلال يرتكب هذه الجرائم "وهو مطمئن إلى الحماية السياسية التي توفرها له الإدارة الأمريكية، والتي تُعد شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس المجتمع الدولي، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، والعمل من أجل إنهاء الحرب على غزة، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين.

وقالت إن قطاع غزة بات يشهد كارثة إنسانية متصاعدة، مؤكدة أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والدواء يساهم في تعميق المأساة وتهديد حياة آلاف الأطفال والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين