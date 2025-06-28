انسحاب باحثين مغاربة وأجانب من منتدى علم الاجتماع العالمي في الرباط

أعلن عدد من الباحثين والأكاديميين، مغاربة وأجانب، انسحابهم من المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، الذي من المنتظر أن تستضيفه جامعة محمد الخامس بالرباط خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 تموز/ يوليو 2025، وذلك احتجاجًا على مشاركة أكاديميين ينتمون إلى مؤسسات إسرائيلية، متهمة بالمساهمة في جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الانسحاب استجابة لدعوة أطلقتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، والتي اعتبرت أن منح تمثيل رسمي لمؤسسات إسرائيلية في مؤتمر يُقام على أرض عربية يُعد انتهاكًا لمبادئ المقاطعة الأكاديمية، وتجاوزًا لمواقف مناهضة التطبيع السائدة في العالم العربي.

وقالت الحملة، إن مشاركة جامعات إسرائيلية مثل الجامعة العبرية، وتل أبيب، وبن غوريون، في المنتدى المنعقد تحت شعار "معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين"، يمثل "تواطؤًا أكاديميًا خطيرًا مع نظام يمارس الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة".

وتضم لائحة المشاركين من الجامعات الإسرائيلية، حسب الموقع الرسمي للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، أكثر من 30 أكاديميًا وباحثًا إسرائيليًا، يمثلون جامعات إسرائيلية تصنّفها حركة المقاطعة ضمن المؤسسات المتورطة في منظومة الاحتلال والفصل العنصري، مثل الجامعة العبرية بالقدس، وجامعة بن غوريون في بئر السبع، وجامعة بار إيلان، وجامعة تل أبيب، والجامعة المفتوحة بإسرائيل.

في هذا السياق، أعلن الدكتور عصام الرجواني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مقاطعته التامة لأشغال المنتدى، "رفضًا للتطبيع الأكاديمي وتلميع الإبادة الجماعية"، داعيًا كافة علماء الاجتماع المغاربة والدوليين إلى رفض المشاركة، والضغط من أجل إلغاء تمثيل الوفد الإسرائيلي.

وقال الرجواني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن "السوسيولوجيا التي أعرف، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تنحاز للفلسطينيين ضد الإبادة"، مضيفًا: "في الوقت الذي يخوض فيه الكيان الصهيوني حرب إبادة وحشية في حق إخواننا في غزة، لا يمكن لعلماء الاجتماع المغاربة أن يُبيّضوا وجه الكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية، أو يقبلوا بأن يُوصموا بهذا العار".

وكان خبراء قانون دولي من جامعة أنتويرب البلجيكية، قد أصدروا رأيًا قانونيًا، في أغسطس/ آب 2024، دعوا فيه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في بلجيكا وخارجها إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بإنهاء "جميع أشكال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أو غيرها، المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات القانون الدولي".

في هذا الصدد، دعت الحملة، جامعة محمد الخامس، الجهة المضيفة للمنتدى، إلى احترام نداء المقاطعة الفلسطيني، والاصطفاف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محمّلة الجامعة "كامل المسؤولية الأخلاقية والعلمية عن تبييض الاحتلال عبر هذا المنتدى".

كما لوّحت الحملة بالدعوة إلى مقاطعة شاملة للمنتدى، من طرف الأكاديميين الفلسطينيين والعرب والدوليين، في حال لم تُلغ الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) مشاركة المؤسسات الإسرائيلية، والتي تُعد، حسب البيان، "جزءًا بنيويًا من منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي".

واعتبرت الحملة أن "سعي الأكاديميين الإسرائيليين إلى إقامة علاقات مع العالم العربي، محاولة لفرض تطبيع مغشوش، يتم من خلاله تقديم إسرائيل ومؤسساتها كأنها جزء طبيعي من المنطقة، وهو ما يسهم في استعمار العقول عبر وهم التماثل بين الجلاد والضحية، ويقوّض نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والعدالة".

ويُعد المنتدى العالمي للسوسيولوجيا من أبرز التظاهرات الأكاديمية الدولية في مجال العلوم الاجتماعية، وكان من المقرر أن يحتضن مئات المشاركين من مختلف دول العالم، قبل أن تثير مشاركة الوفد الإسرائيلي موجة استنكار ومقاطعة متزايدة.

المصدر / وكالات