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الصِّحَّة بغزَّة: 81 شهيدًا و 422 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

28 يونيو 2025 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 81 شهيدًا و 422 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 81 شهيدًا و 422 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,089 شهيدًا و21,013 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,412 شهيدًا و 133,054 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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