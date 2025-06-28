كتائب القسَّام تستهدف 4 "حفَّارات" صهيونية شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تمكنت من استهداف 4 "حفّارات"، وإيقاع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم السبت، إنها تمكنت من استهداف 4 حفارات -بواقر- هندسية صهيونية بقذائف "الياسين 105" واشتعال النيران فيها"، مؤكدةً أن المجاهدين رصدوا عدداً من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أشارت كتائب القسام إلى أنها تمكنت أمس الجمعة من استهداف دبابة "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأمس الجمعة، بثت كتائب القسام، مشاهد عملية نوعية ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" في محاور التوغل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال عبر تفجير "عين نفق" مفخخة.

وأوضحت الكتائب في المقطع المصور، أن العملية وقعت بتاريخ 16 يونيو 2025 في منطقة القديحات – عبسان الكبيرة، حيث تم تفجير نفق معدّ مسبقًا لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى الموقع.

وأظهرت اللقطات، زرع المقاتلين لعبوة ناسفة شديدة الانفجار، في طريق إحدى ناقلات الجنود، من طراز النمر، وظهر أثر التفجير الشديد، في الآلية بعد وصولها إلى موقع الكمين.

وأسفرت العملية عن مقتل نائب قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة 10 جنود بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة.

وفي وقت سابق، قالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين