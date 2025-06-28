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عراقجي يردُّ على ترامب: الشعب الإيراني أثبت أن "إسرائيل" لم تجد ملجأً سوى لدى أمريكا

28 يونيو 2025 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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عراقجي يردُّ على ترامب: الشعب الإيراني أثبت أن "إسرائيل" لم تجد ملجأً سوى لدى أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الشعب الإيراني العظيم أثبت أن "إسرائيل" لم تجد ملجأً سوى لدى أمريكا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن عراقجي قال في منشور على منصة إكس، بأن تعقيد الإيرانيين وصلابتهم تتجلى بوضوح في سجادنا الفاخر، الذي يُنسج بصبر لا نهائي ولساعات طويلة من العمل الدؤوب. لكن من حيث المنطق الوطني، نحن شعب منطقي وبسيط في مبادئه: نحن نعرف ما نملكه، نعتز باستقلالنا، ولن نسمح لأحد بتحديد مصيرنا.

وأضاف، إذا كان ترامب يبحث عن اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته غير المحترمة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وألا يجرح مشاعر الملايين من أتباعه الصادقين.

وتابع، إن "الشعب الإيراني العظيم والقوي، الذي أثبت للعالم أن الكيان الصهيوني لم يجد وسيلة للنجاة من صواريخنا سوى الاحتماء بـ"أبيه المدلل"، لا يتسامح مع التهديدات والإهانات. وإذا تحولت الأوهام إلى أخطاء أكبر، فلن تتردد إيران في الكشف عن قدراتها الحقيقية، وحينها ستنتهي بلا شك كل الأوهام المتعلقة بقوة إيران".

واختتم عراقجي بالقول، حسن النية يُقابل بحسن نية، والاحترام يُقابل بالاحترام.

المصدر / وكالات
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#طوفان الأقصى #قصف إيران على إسرائيل #الحرب بين إيران وإسرائيل #عباس عراقجي

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