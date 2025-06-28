نشعرُ أنَّنا في "روليت روسي".. جنود يكشفون تقصير وإهمال "جيش الاحتلال" بعد كمين خانيونس

اتهم جنود "إسرائيليون" قيادة جيش الاحتلال بالتقصير والإهمال على خلفية مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 في كمين خانيونس جنوب قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة البث العبرية مساء أمس الجمعة إن جنودا في الكتيبة المذكورة يتحدثون عن "إهمال وتقصير منهجي في العتاد القتالي".

ونقلت الهيئة عن الجنود قولهم إن "الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة (إم إيه جي) وحتى ناقلات الجند من نوع "بوما" تعاني من أعطال مستمرة ولا توفر الحماية الكافية".

وذكر أحد الجنود للهيئة أن الجيش لا يمنحهم الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسهم وحماية حياتهم.

ووصفت والدة أحد الجنود في الكتيبة ما يحدث بأنه لعبة "روليت روسي" (مقامرة بالحياة)، مضيفة أن نجلها "يشعر بأنه بطة في مرمى النار"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتابعت "حذرنا مسبقا، وقيل لنا إن المدرعات بحالة جيدة، لكنها لم تكن كذلك، فكيف يُسمح للجنود بالدخول إلى المعركة بعتاد كهذا؟ لقد كان يمكن منع الكارثة.. على الجيش تقديم إجابات بشأن استخدام مركبات مدرعة قديمة".

ويوم الأربعاء، بثت كتائب القسام مشاهد تنفيذ كمين مركب استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس، أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين بينهم ضابط، وفق اعتراف جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد لحظة إلقاء عبوة متفجرة مباشرة داخل قمرة القيادة لإحدى ناقلتي الجند، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، في مشهد وُصف بـ"غير المسبوق" من حيث الجاهزية والنتائج المباشرة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب إن العملية نُفذت قرب مسجد علي بن أبي طالب، وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة، مضيفة أن المشاهد التي بُثت توثّق واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا خلال المعارك الدائرة جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت القسَّام، تنفيذها عملية نوعية أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنه خلال كمين مركب، "تمكنّ مجاهدونا عصر أمس الثلاثاء من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" تم وضعها داخل قمرة القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل".

وأضافت، "وبعدها استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية أخرى بعبوة "العمل الفدائي" وذلك بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات".

ويوم الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 7 جنود إسرائيليين، وإصابة 16 آخرين، إثر كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث فجر مقاومون عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية من نوع "بوما".

وقال الجيش إن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خانيونس، وعملية إخلائهم من المكان كانت صعبة.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جميع الجنود الذين كانوا داخل المركبة قُتلوا، ولم ينجُ أحد. وقالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين