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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليَّةً عسكريَّة في منطقة بئر السبع المُحتلّة

28 يونيو 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليَّةً عسكريَّة في بئر السبع المُحتلِّ

نفَّذت القوَّة الصاروخيَّة في القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة عمليةً عسكريةً نوعيَّةً استهدفتْ هدفًا حساسًا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ بئرِ السبعِ المحتلَّة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري، اليوم السبت، إنَّها تمكنت من استهداف الهدف الحساس في بئر السبع بصاروخٍ باليستيٍّ من نوع ذو الفقار، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح.

وأضافت "في وقتٍ سابقٍ من الأسبوعِ الماضي، وضمنَ سياقِ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهاد المقدس، نفَّذت القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة عدَّةَ عمليَّاتٍ عسكريَّةٍ، استهدفتْ مواقعَ حسّاسةً ومنشآتٍ عسكريَّةً، تابعة للعدوِّ الصهيونيِّ في كلٍّ من بئرِ السبعِ ويافا وحيفا بفلسطينَ المحتلَّةِ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيَّةِ والطائراتِ المسيَّرةِ، وقد تكلَّلتْ جميعُها بالنجاحِ.

وأشارت إلى أنَّ العمليةَ تأتي انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ المُجرمِ بحقِّ المدنيِّينَ في قطاعِ غزةَ.

وأكدت، أنَّ اليمنَ الوفيَّ بشعبِهِ الأبيِّ وقيادتِهِ المؤمنةِ وجيشِهِ المجاهدِ لن يتخلى عن تأديةِ واجباتِهِ الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعياتُ، وسيواصلُ بعونِ اللهِ وبالتوكلِ عليهِ عملياتِهِ الإسناديةَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن يقصف إسرائيل

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